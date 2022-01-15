«Говорят, я знаменита» — Netflix выпустил трейлер «Изобретая Анну»

Это вполне правдивая история. Кроме тех частей, которые целиком выдуманы. Потоковый сервис Netflix публиковал трейлер сериала «Изобретая Анну». Его премьера состоится 11 февраля.

Сериал расскажет о немецкой мошеннице русского происхождения Анне Сорокиной, известной как Анна Делви. В основу взята реальная история. После переезда в Нью-Йорк Анна создала вымышленную личность и пять лет успешно притворялась богатой наследницей из Германии, пока её не осудили за мошенничество. Но почему-то синопсис всё равно звучит как история успеха.

Расследование по делу Сорокиной-Делви покажут от лица корреспондента Вивиан, её прототип — Джессика Пресслер, журналистка New York Magazine, которая в 2018 году опубликовала статью с заголовком «Быть может, у неё было столько денег, что она просто о них забыла».