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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Netflix-сериал о русской мошеннице «Изобретая Анну» обзавёлся тизером

В сети появился первый тизер сериала «Изобретая Анну» о немецкой мошеннице русского происхождения Анне Сорокиной, больше известной как Анна Делви. Проект снят по мотивам реальной истории: в 2013 году Анна переехала в Нью-Йорк, создала вымышленную личность и притворялась богатой наследницей из Германии. Пять лет схема работала безотказно, но потом что-то пошло не так (для самой Анны, надо полагать), и в 2019 году её осудили за мошенничество.

В проекте девять серий. Историю аферистки расскажут от лица корреспондента Вивиан, которая расследует дело Анны, — и здесь без прототипа не обошлось. В 2018 году в журнале New York Magazine вышла статья Джессики Пресслер под названием «Быть может, у неё было столько денег, что она просто о них забыла».

В сериале сыграли Джулия Гарнер, Анна Кламски, Ариан Моайед, Лаверна Кокс, Андерс Холм, Джефф Перри и другие. Премьера «Изобретая Анну» состоится на Netflix 11 февраля 2022 года.

Теги
ВидеоИзобретая АннуNetflixТрейлер
Комментарии (2)

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