Экшен по игре Halo получил второй сезон до премьеры первого

Welcome back, Master Chief. Это только первый сезон футуристического экшена Halo добирается до нас бесконечно долго, а вот со вторым всё будет куда оперативнее. Многосерийная экранизация знаменитого игрового франчайза стартует на малых экранах 24 марта, меж тем стриминговый сервис Paramount+ смело продлил сериал на второй сезон, шоураннером которого выступит Дэвид Винер («Убийство», «Дивный новый мир»).

Порадуемся авансом, пусть мы пока и не в состоянии оценить стараний авторов первого сезона — январский трейлер смотрится вроде бы бодро и зрелищно.

События разворачиваются в XXVI веке. Изнуряющая война с союзом инопланетных рас грозит человечеству уничтожением, но программа по созданию воинов-спартанцев дарит людям надежду на выживание. В центре сюжета один из таких усовершенствованных воинов-землян — Мастер Чиф в исполнении Пабло Шрайбера.

В сериале также снимаются Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани. Шоураннерами первого сезона значаится Стивен Кэйн («Последний корабль») и сценарист проекта Кайл Киллен. Производством заведуют Amblin TV и Microsoft/343 Industries.