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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Книга Бобы Фетта» обогнала «Мандалорца» по просмотрам

Источник: Disney+

Невзирая на то, что отзывы на «Книгу Бобы Фетта» оказались куда более сдержанными, и сериал не снискал восторгов, которыми осыпают многосерийный флагман Lucasfilm «Мандалорец», финальный эпизод спин-оффа истории о Дине Джарине и его «сынишке» по количеству просмотров обскакал второй сезон «Мандалорца».

По подсчётам аналитической конторы Samba TV, заключительную серию «Бобы» посмотрело 1,5 млн подписанных на Disney+ домохозяйств США, и этот результат на 36% лучше того, который в декабре 2020-го продемонстрировал финал второго сезона «Мандалорца» (1,1 млн).

К слову, показатель финала на 12% проигрывает показателю первого эпизода — открывающую серию «Книги Бобы Фетта» посмотрело 1,7 млн американских домохозяйств.

Теги
Книга Бобы ФеттаDisney+Lucasfilm
Комментарии (5)

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