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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Каратель в мире «Звёздных войн» — Рэй Стивенсон сыграет злодея в сериале «Асока»

Источник: Lionsgate Films

Ещё одно крайне приятное пополнение случилось в актёрском составе «Асоки» с Розарио Доусон в главной роли — в кастинг-лист спин-оффа «Мандалорца» записался боевой мужик Рэй Стивенсон («Каратель: Территория войны», «Тор», «Чёрные паруса»). Официальной информации о его персонаже нет, но инсайдеры докладывают, что он сыграет злодея в звании адмирала, не Трауна.

Синопсисом сольный сериал о приключениях джедая Асоки тоже пока не обзавёлся, но предполагается, что сюжет сосредоточится на её путешествии из одного конца далёкой-далёкой галактики в другой в поисках гранд-адмирала Трауна.

Помимо Доусон и Стивенсона в актёрском составе сериала значатся Хейден Кристенсен, Наташа Лю Бардиццо, Мэри Элизабет Уинстэд и Иванна Сахно. Исполнительными продюсерами значатся Джон Фавро и Дэйв Филони, который также отвечает за сценарий. Съёмки стартуют в конце апреля в Лос-Анджелесе. Дата премьеры пока не объявлена.

Теги
КастингАсокаDisney+
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Источник фотографий: Depositphotos

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