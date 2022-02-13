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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Спокойствие, только спокойствие! Оуэн Уилсон подтверждает, что съёмки второго сезона «Локи» начнутся очень скоро

Источник: Disney+

Оуэн Уилсон рассказал, что совсем скоро стартуют съёмки второго сезона «Локи», не забыв упомянуть, как здорово работать с Томом Хиддлстоном и всеми остальными на площадке. Ранее сообщалось, что съёмки сериала продолжатся летом на студии Pinewood в Великобритании.

В проекте Уилсон играет Мобиуса М. Мобиуса, аналитика в Управлении временными изменениями (УВИ), тайного фаната Локи и явного — гидроциклов.

Недавно Гугу Мбата-Роу рассказала, что её персонаж Равонна Рейнслейер вернётся во втором сезоне «Локи». Возможно появление актрисы и в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания», потому что Равонна связана с главным злодеем картины — Кангом Завоевателем.

Из неподтверждённого, но вероятного варианта развития событий и с учётом финала первого сезона, Локи, Сильвия и Мобиус могут появиться в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Теги
ЛокиMarvelDisney+
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