Бездна чёрного юмора и отличной актёрской игры — появились кадры второго сезона «Жизней матрёшки»

Netflix, видимо, сжалился над уставшими ждать фанатами сериала «Жизни матрёшки» и выкатил новые фото, проливающие свет на второй сезон. Вообще-то ещё раньше стриминга сердце дрогнуло у исполнителя роли Алана Чарли Барнетта, и он рассказал, что поклонникам сериала стоит подготовиться к большим переменам.

Возможно, новые кадры намекают на какие-то конкретные трансформации. С одним тезисом не согласиться нельзя: sleep is the answer — сон и правда почти всегда решение всех проблем.

Первый сезон «Жизней матрёшки» вышел в 2019 году, а потом ковид спутал все карты (вот ведь теперь аргумент на любой случай) и выход второго сезона затянулся. Сериал рассказывает о том, как на вечеринке по поводу своего 36-летия главная героиня Надя (Наташа Лионн) попадает во временную петлю с фатальным исходом. После каждого несчастного случая для героини всё начинается заново, и с каждым разом она пытается проживать цепь событий более осознанно, чтобы выбраться из цикла.

Второй сезон «Жизней матрёшки» выйдет ориентировочно в середине этого года.