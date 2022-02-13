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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Бездна чёрного юмора и отличной актёрской игры — появились кадры второго сезона «Жизней матрёшки»

Netflix, видимо, сжалился над уставшими ждать фанатами сериала «Жизни матрёшки» и выкатил новые фото, проливающие свет на второй сезон. Вообще-то ещё раньше стриминга сердце дрогнуло у исполнителя роли Алана Чарли Барнетта, и он рассказал, что поклонникам сериала стоит подготовиться к большим переменам.

Возможно, новые кадры намекают на какие-то конкретные трансформации. С одним тезисом не согласиться нельзя: sleep is the answer — сон и правда почти всегда решение всех проблем.

Кадры из сериала «Жизни матрёшки» Кадры из сериала «Жизни матрёшки» Кадры из сериала «Жизни матрёшки» Кадры из сериала «Жизни матрёшки»

Первый сезон «Жизней матрёшки» вышел в 2019 году, а потом ковид спутал все карты (вот ведь теперь аргумент на любой случай) и выход второго сезона затянулся. Сериал рассказывает о том, как на вечеринке по поводу своего 36-летия главная героиня Надя (Наташа Лионн) попадает во временную петлю с фатальным исходом. После каждого несчастного случая для героини всё начинается заново, и с каждым разом она пытается проживать цепь событий более осознанно, чтобы выбраться из цикла.

Второй сезон «Жизней матрёшки» выйдет ориентировочно в середине этого года.

Теги
КадрыГалереяЖизни матрёшкиNetflix
Комментарии (2)

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