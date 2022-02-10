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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Чужие стриминги так быстро растут! Disney+ увеличил свою аудиторию на 11,8 млн подписчиков

Источник: Disney+

Стриминговый сервис Disney+ вырос до небывалых размеров. По крайней мере, по сравнению с прошлой версией себя — только в первом квартале нового финансового года к платформе подключилось 11,8 млн подписчиков, а в прошлом квартале новоприбывших было всего 2 млн. Успех Disney+ стоит на трёх китах контента от Marvel, Lucasfilm и анимационной студии Disney.

В целом общее количество подписчиков Disney+ в мире почти доросло до 130 млн человек, из которых 42,9 млн приходятся на США. Основной рост подписчиков связывают с премьерами сериалов «Книга Бобы Фетта» и «Соколиный глаз».

«Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Энканто» тоже внесли свою лепту — генеральный директор Disney Боб Чапек видит в мультфильме франчайзный потенциал. «Шан-Чи», к слову, получил сиквел и многосерийный спин-офф.

Для сравнения, у Netflix сейчас 222 млн подписчиков по всему миру, а у Hulu, принадлежащему Disney, примерно 43,8 млн. HBO Max собрал в своих рядах около 73,8 млн подписчиков, а Peacock от NBC Universal — 54 млн.

Корректнее всего сравнивать Disney+ с Apple TV+ (у последнего ориентировочно 20 млн подписчиков), потому что обе платформы дебютировали в ноябре 2019 года.

Disney+ всё ещё нет в России, и дата запуска пока не объявлена.

Теги
Disney+
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