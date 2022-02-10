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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Стихийное бедствие! Знойная Ниси Нэш задаст всем жару в женском спин-оффе «Новобранца»

Источник: Quibi

Хорошего сериала должно быть много! Уже доказавший свою состоятельность четырьмя годами в эфире «Новобранец» с Натаном Филлионом только что положил основу франчайзу — телеканал ABC заказал спин-офф полицейской драмы, главную роль в которой исполнит знойная Ниши Нэш («Рино 911», «Когти»).

Теперь речь пойдёт о самой возрастной женщине-новобранце на службе в ФБР, она же мать-одиночка с двумя детьми Симона Кларк. Героиня описывается не иначе как стихийное бедствие, она никогда не уклоняется от драки и следует своей мечте (лучше поздно, чем никогда).

Шоураннером выступит всё тот же Алекс Хоули, а чтобы зрители понимали, что это и зачем оно им, новую героиню представят в четвёртом сезоне «Новобранца» в арке из двух эпизодов. Помимо Симоны Кларк там же появятся ещё три новых персонажа, которые потом смогут перекочевать в спин-офф.

Но не переживайте — сам Натан Филлион никуда не денется. «Новобранец» уже получил продление на пятый сезон, и текущие рейтинги не оставляют ABC сомнений в правильности этого решения.

Теги
Новобранец
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Источник фотографий: Depositphotos

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