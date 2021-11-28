Звезда «Жизней матрёшки» рассказал о продолжении сериала

Каст сериала «Жизни матрёшки» начал рассказывать о втором сезоне, который наконец-то покончил с основным производственным этапом. Исполнитель роли Алана Чарли Барнетт говорит, что продолжение сериала будет совсем другим.

Мы только что завершили съёмки второго сезона. Хотя порой в сериале всё выходит за рамки моего понимания, я им очарован, люблю и ценю его. «Жизни матрёшки» в этом сезоне сильно изменятся.

«Жизни матрёшки» — сериал о том, как на своё 36-летие главная героиня Надя получает необычный «подарок»: попадает во временную петлю. Стоит героине умереть, как она возвращается в исходную временную точку. Такой заход напоминает серию «Заколдованный круг» в «Сверхъестественном», где герой переживает один и тот же день, только заканчивается всё не его смертью, а смертью брата, за которой он вынужден из раза в раз наблюдать. Весь фокус в том, чтобы успеть решить загадку временной петли до того, как умрёшь. Героиня «Жизней матрёшки» пытается сделать это, выследив Алана (Барнетт), который застрял в своей временной петле.

Дата релиза второго сезона на Netflix пока неизвестна.