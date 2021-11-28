Телеовощи. Выпуск 420: Ваше единственное развлечение

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Содержание
Оценки эпизодов
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|04:17 —
|Обсуждение новостей
|54:35 —
|«Реальная история» (True Story) — 1x01
|59:37 —
|«Колесо времени» (The Wheel of Time) — 1x01—02
|01:25:46 —
|«Соколиный глаз» (Hawkeye) — 1x01—02
|01:43:34 —
|«Ковбой Бибоп» (Cowboy Bebop) — 1x01—02
|01:58:07 —
|«Властелины вселенной: Откровение» — 2x01—05
|02:23:03 —
|«Основание» — 1x10 (финал сезона)
|02:37:07 —
|«Аркейн» — 1x04—06
|02:53:30 —
|«Чаки» — 1x07
|03:02:06 —
|«Призраки» — 1x08
|03:04:24 —
|«Голяк» — 3x05
|03:18:16 —
|«Хит-Манки» — 1x02
|03:23:19 —
|«Калейдоскоп ужасов» — 3x06 (финал сезона)
|03:30:47 —
|«Чародей» — 2x20
|03:37:01 —
|«День рождения Буржуя» — 1x12
|03:49:11 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x10
|03:57:38 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 1x12 (финал сезона)
|04:02:43 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 3x06
|04:09:13 —
|«Футурама» — 3x14
|04:15:12 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 4x09
|04:19:09 —
|Благодарим наших спонсоров
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