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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Гугу Мбата-Роу продолжит следить за правильным течением времени во втором сезоне «Локи»

Источник: Disney+

Гугу Мбата-Роу подтвердила своё возвращение во втором сезоне «Локи». В сериале она играет судью Равонну Рейнслейер в Управлении временными изменениями, главная задача которой — забота о соблюдении священной хронологии и сокрытии тайн для сотрудников УВИ.

Рейнслейер — это вариант человека, схваченного УВИ и созданного в качестве их нового сотрудника. Изначально она Ребекка Турминет, заместитель директора в высшей школе Франклина Д. Рузвельта.

Основной конфликт между ней и Локи (Том Хиддлстон), скорее, идеологический. Если тезисно, судья считает, что свободы воли не существует, а бог обмана, пытаясь противостоять этой догме, чуть не разнёс вселенную. Первый сезон заканчивается на том, что Равонна покидает УВИ, чтобы попытаться восстановить правильное течение времени.

Работа над продолжением сериала стартует летом. Кто будет снимать его, до сих пор не объявлено. Изначальный режиссёр покинула проект после первого сезона, что, возможно, стало одним из лучших решений для сериала.

Теги
ЛокиMarvelDisney+
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