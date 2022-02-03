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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Майкл Патрик Кинг и Сара Джессика Паркер нацелены на второй сезон продолжения «Секса в большом городе»

Источник: HBO Max

Шоураннер мини-сериала «И просто так» Майкл Патрик Кинг и исполнительница роли Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер хотят продления проекта на второй сезон. Казалось бы, мы уже сыты по горло печальным осознанием того, что сериал о блестящих представительницах культурной элиты Нью-Йорка превратился в наблюдение за рутиной унылых и непрогрессивных домохозяек (или вроде того) с неправдоподобно неразвитыми детьми, печальными отношениями, флёром секс-скандала и смерти.

Возраст ни при чём, у продолжения «Секса в большом городе» полно других проблем — но не по мнению Кинга.

Мы сделали то, что было довольно сложно осуществить, взяли что-то очень знакомое и смогли это улучшить.

Майкл Патрик Кинг, сам себя не похвалишь — никто не похвалит

Так что готовьтесь морально, возможно, они ещё не закончили.

Теги
HBO Max
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