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Съёмки сериала «Ван-Пис» от Netflix официально стартовали

Источник: Netflix

Твиттер Netflix Geeked подтвердил начало съёмок десятисерийного игрового сериал по пиратской манге Эйитиро Оды «Ван-Пис» (One Piece) и поделился первыми фото с площадки с довольными и куда-то идущими актёрами.

Производством сериала занимаются Netflix и студия Tomorrow. Шоураннером выступает Стивен Маеда («Секретные материалы», «Остаться в живых», «Обмани меня»). Последний, кстати, тоже не стал молчать и запостил у себя фотку брелока в виде соломенной шляпы с подписью «День начала».

Юного пирата и капитана команды Пиратов Соломенной шляпы Манки Д. Луффи сыграет Иньяки Годой, а членов его команды Ророноа Зоро — Макенью, Нами — Эмили Радд, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Сандзи — Таз Скайлар.

Сценарий первого эпизода под названием «На заре приключений» написал Мэтт Оуэнс («Агенты Щ.И.Т.», «Люк Кейдж», «Защитники»), а его режиссёром выступает Марк Йобст («Сорвиголова», «Ведьмак»). Cценаристом всех десяти серий числится Том Хиндман («Харли Квин»).

Исполнительными продюсерами сериала выступают Мэтт Оуэнс, Эйитиро Ода, Марти Адельштейн (основатель студии Tomorrow), Бекки Клементс («Ханна. Совершенное оружие») и Тецу Фудзимура («Ковбой Бибоп»)

Оригинальная манга про пиратов публикуется в журнале Weekly Shonen Jump с 19 июля 1997 года и сейчас собрана в 100 томов. Общий тираж сборников превышает 490 млн копий в мире. «Ван-Пис» — самая популярная манга в истории. Франчайз «Ван-Пис» включает в себя продолжительный аниме-сериал, недавно переваливший за 1000 эпизодов, 14 полнометражных аниме, OVA, ранобэ, видеоигры и не только.

Теги
Ван-ПисNetflix GeekedNetflix
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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