Съёмки сериала «Ван-Пис» от Netflix официально стартовали

Твиттер Netflix Geeked подтвердил начало съёмок десятисерийного игрового сериал по пиратской манге Эйитиро Оды «Ван-Пис» (One Piece) и поделился первыми фото с площадки с довольными и куда-то идущими актёрами.

ONE PIECE is officially in production the road for Luffy to become the Pirate King has just begun pic.twitter.com/n2CzadWXh7