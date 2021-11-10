 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Питер Паркер в объятиях Доктора Осьминога на новом кадре «Человека-Паука: Нет пути домой» Обширный мир «Колеса времени» на свежих кадрах из эпического фэнтези «Дюна» станет самым успешным релизом студии в домашнем прокате за последнее время «Мы потеряли прекрасных актёров» — Дакота Джонсон высказалась об отменённых Джонни Деппе, Арми Хаммере и Шайе Лабафе Слух: в разработке ремастер Grand Theft Auto IV
3
СЕРИАЛЫ
АНИМЕ
271
 
Прямая ссылка на новость:

«Ван-Пис» от Netflix получил исполнителей главных ролей

Источник: Netflix

10-серийный игровой сериал по пиратской манге Эйитиро Оды «Ван-Пис» (One Piece) — это уже абсолютно точно не шутка и не чья-то бредовая идея, а суровая реальность. Производственный процесс уже дошёл до стадии кастинга и официальный твиттер проекта не постеснялся назвать имена пятерых актёров, которые исполнят главные роли.

Итак, юного пирата и капитана команды Пиратов Соломенной шляпы Манки Д. Луффи сыграет Иньяки Годой, а членов его команды Ророноа Зоро — Макенью, Нами — Эмили Радд, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Сандзи — Таз Скайлар.

Там же, в твиттере, появилось сообщение от всех вышеназванных граждан:

Производством сериала занимаются Netflix и студия Tomorrow. Шоураннером сериала выступает Стивен Маеда («Секретные материалы», «Остаться в живых», «Обмани меня»), сценарий первого эпизода под названием «На заре приключений» написал Мэтт Оуэнс («Агенты Щ.И.Т.», «Люк Кейдж», «Защитники»), а его режиссёром выступает Марк Джобст («Сорвиголова», «Ведьмак»). Cценаристом всех десяти серий числится Том Хиндман («Харли Квин»).

Исполнительными продюсерами сериала выступают Мэтт Оуэнс, Эйитиро Ода, Марти Адельштейн (основатель студии Tomorrow), Бекки Клементс («Ханна. Совершенное оружие») и Тецу Фудзимура («Ковбой Бибоп»)

Оригинальная манга про пиратов публикуется в журнале Weekly Shonen Jump с 19 июля 1997 года и сейчас собрана в 100 томов. Общий тираж сборников превышает 490 млн копий в мире. «Ван-Пис» — самая популярная манга в истории. Франчайз «Ван-Пис» включает в себя продолжительный аниме-сериал (998 эпизодов на момент написания новости), 14 полнометражных аниме, OVA, ранобэ, видеоигры и не только.

Промо-арт сериала «Ван-Пис»Промо-арт сериала «Ван-Пис»
Промо-арт сериала «Ван-Пис»Промо-арт сериала «Ван-Пис»
Промо-арт сериала «Ван-Пис»
Теги
Ван-ПисВан-Пис (One Piece)
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

9«На заре приключений»: продолжается работа над игровым сериалом «Ван-Пис» по манге Эйитиро Оды

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Тёмный рыцарь и Женщина-кошка на свежих постерах «Бэтмена» Мэтта Ривза
 2
Генри Кавилл пообещал: во втором сезоне «Ведьмака» Геральт больше похож на героя из книг
 1
Danger, Will Robinson! Вышел эпичный трейлер третьего сезона «Затерянных в космосе»
 1
«Назад в кино» — «Сахара» (Sahara, 1995)
 3
Бенедикт Камбербэтч рассказал о текущем статусе продолжения «Шерлока»
 5
Вышел трейлер мультфильма «Дорога домой» от Netflix. Там много свободы и коал
 9
Экранизация серии подростковых романов «Школа Добра и Зла» на Netflix укомплектовала актёрский состав
 9
БЧР в огне! Первый концепт по экранизации аниме «Гандам» от режиссёра «Конга: Острова черепа»
 0
В полном боекомплекте — дата выхода и коллекционное издание ELEX II
 2
Спецназ против всякого: режиссёр «Телохранителя киллера» (и сиквела) снимет научно-фантастический экшен
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
6Телеовощи – 417: Аккордеон после секса
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 488: «Армия воров», новое «Паранормальное явление», Канны-2021
 
4Ноль кадров в секунду – 393: Skullfucker
 
 
7ЕВА – 449: Лучшая мачеха, худший отец
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru