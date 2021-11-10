«Ван-Пис» от Netflix получил исполнителей главных ролей

10-серийный игровой сериал по пиратской манге Эйитиро Оды «Ван-Пис» (One Piece) — это уже абсолютно точно не шутка и не чья-то бредовая идея, а суровая реальность. Производственный процесс уже дошёл до стадии кастинга и официальный твиттер проекта не постеснялся назвать имена пятерых актёров, которые исполнят главные роли.

Итак, юного пирата и капитана команды Пиратов Соломенной шляпы Манки Д. Луффи сыграет Иньяки Годой, а членов его команды Ророноа Зоро — Макенью, Нами — Эмили Радд, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Сандзи — Таз Скайлар.

Там же, в твиттере, появилось сообщение от всех вышеназванных граждан:

Производством сериала занимаются Netflix и студия Tomorrow. Шоураннером сериала выступает Стивен Маеда («Секретные материалы», «Остаться в живых», «Обмани меня»), сценарий первого эпизода под названием «На заре приключений» написал Мэтт Оуэнс («Агенты Щ.И.Т.», «Люк Кейдж», «Защитники»), а его режиссёром выступает Марк Джобст («Сорвиголова», «Ведьмак»). Cценаристом всех десяти серий числится Том Хиндман («Харли Квин»).

Исполнительными продюсерами сериала выступают Мэтт Оуэнс, Эйитиро Ода, Марти Адельштейн (основатель студии Tomorrow), Бекки Клементс («Ханна. Совершенное оружие») и Тецу Фудзимура («Ковбой Бибоп»)

Оригинальная манга про пиратов публикуется в журнале Weekly Shonen Jump с 19 июля 1997 года и сейчас собрана в 100 томов. Общий тираж сборников превышает 490 млн копий в мире. «Ван-Пис» — самая популярная манга в истории. Франчайз «Ван-Пис» включает в себя продолжительный аниме-сериал (998 эпизодов на момент написания новости), 14 полнометражных аниме, OVA, ранобэ, видеоигры и не только.