«Ван-Пис» от Netflix получил исполнителей главных ролей

10-серийный игровой сериал по пиратской манге Эйитиро Оды «Ван-Пис» (One Piece) — это уже абсолютно точно не шутка и не чья-то бредовая идея, а суровая реальность. Производственный процесс уже дошёл до стадии кастинга и официальный твиттер проекта не постеснялся назвать имена пятерых актёров, которые исполнят главные роли.

Итак, юного пирата и капитана команды Пиратов Соломенной шляпы Манки Д. Луффи сыграет Иньяки Годой, а членов его команды Ророноа Зоро — Макенью, Нами — Эмили Радд, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Сандзи — Таз Скайлар.

Там же, в твиттере, появилось сообщение от всех вышеназванных граждан:

Welcome to Netflix Straw Hats! @InakiGodoy, @mackenyu1116, @emilysteaparty, @itsbookofjacob and Taz Skylar. pic.twitter.com/sLwsJlO37P