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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Бенедикт Камбербэтч рассказал о текущем статусе продолжения «Шерлока»

Источник: Hartswood Films / BBC Wales

Прошло уже четыре года с выхода последнего (на текущий момент) сезона «Шерлока», и даже несмотря на позорный слив в финале, фанаты всё ещё мечтают о возвращении Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана к ролям, сделавшим их знаменитыми.

И у Камбербэтча снова есть, что сказать по этому поводу — «мечтать не вредно» примерно то же, что он сказал полгода назад.

Я по-прежнему не говорю «никогда». Мне очень нравится этот персонаж — проcто обстоятельства должны сложиться определённым образом.

А вот к гипотетическому ремейку он настроен не столь благосклонно — слишком рано списывать его и Фримана со счетов:

Думаю, ещё слишком рано, чтобы у сериала появилась другая жизнь. Но это не значит, что в будущем у него не будет другой итерации.

В сериале Стивена Моффата с Марком Гэтиссом также снимались Эндрю Скотт, Уна Стаббс, Руперт Грейвз, Луиза Брили, Аманда Аббингтон и сам Гэтисс.

Теги
Шерлок
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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