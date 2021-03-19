Мартин Фриман отреагировал на слова Бенедикта Камбербэтча о пятом сезоне «Шерлока»

На днях разузнав у Бенедикта Камбербэтча о его мыслях по поводу пятого сезона «Шерлока», журналисты портала Collider оперативно переключились на его коллегу Мартина Фримана. Исполнителю роли Джона Уотсона предложили прокомментировать слова коллеги о том, что их совместное возвращение на Бейкер-стрит теоретически возможно.

Фриман, к слову, возражать и отпираться не стал. Он полагает, что шансы на пятый сезон или как минимум телефильм, представьте себе, действительно имеются.

Да, думаю, это возможно. Вполне возможно, да. Мы завершили сериал не точкой, а многоточием, поставили его на длинную паузу. Может, потому что мы не хотим говорить, мол, всё кончено. Не уверен, то это конец. Если честно, я твёрдо придерживаюсь позиции не злоупотреблять ничьим гостеприимством. Поэтому, полагаю, мы сначала проверим, не злоупотребили ли мы зрительским гостеприимством, до сих пор ли мы им интересны. Мне нравилось сниматься в «Шерлоке», я им очень горжусь. В плане сценария и режиссуры это один из лучших проектов, где мне доводилось сниматься. Столько времени прошло — целых четыре года. Думаю, вероятнее всего, следует ждать чего-то вроде телефильма.

Фриман пусть и теоретизирует, но уже без прежние горечи, с которой отзывался о сериале несколько лет назад, когда душевные раны о критичном отношении зрителей к четвёртому сезону были ещё свежи. Впрочем, решение вернуться в мир современного Шерлока остаётся в первую за его создателями. Возможно, недалёк тот час, когда Collider сможет попытать о будущем сериала и Стивена Моффата с Марком Гэтиссом.