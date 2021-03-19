95009
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
«Дело не в политике» — глава Disney прокомментировал увольнение Джины Карано из «Мандалорца» «ВандаВижн» — обсуждаем финальный эпизод Гибель героев в свежем телеролике «Лиги справедливости» Зака Снайдера Режиссёр сериала «Люпен» снимет продолжение экшен-комедии «Шутки в сторону» на Netflix «Телеовощи» — прямая трансляция
СЕРИАЛЫ
123
 
Первоисточник: считает финал сезона многоточием. Прямая ссылка на новость:

Мартин Фриман отреагировал на слова Бенедикта Камбербэтча о пятом сезоне «Шерлока»

На днях разузнав у Бенедикта Камбербэтча о его мыслях по поводу пятого сезона «Шерлока», журналисты портала Collider оперативно переключились на его коллегу Мартина Фримана. Исполнителю роли Джона Уотсона предложили прокомментировать слова коллеги о том, что их совместное возвращение на Бейкер-стрит теоретически возможно.

Фриман, к слову, возражать и отпираться не стал. Он полагает, что шансы на пятый сезон или как минимум телефильм, представьте себе, действительно имеются.

Да, думаю, это возможно. Вполне возможно, да. Мы завершили сериал не точкой, а многоточием, поставили его на длинную паузу. Может, потому что мы не хотим говорить, мол, всё кончено. Не уверен, то это конец. Если честно, я твёрдо придерживаюсь позиции не злоупотреблять ничьим гостеприимством. Поэтому, полагаю, мы сначала проверим, не злоупотребили ли мы зрительским гостеприимством, до сих пор ли мы им интересны. Мне нравилось сниматься в «Шерлоке», я им очень горжусь. В плане сценария и режиссуры это один из лучших проектов, где мне доводилось сниматься. Столько времени прошло — целых четыре года. Думаю, вероятнее всего, следует ждать чего-то вроде телефильма.

Фриман пусть и теоретизирует, но уже без прежние горечи, с которой отзывался о сериале несколько лет назад, когда душевные раны о критичном отношении зрителей к четвёртому сезону были ещё свежи. Впрочем, решение вернуться в мир современного Шерлока остаётся в первую за его создателями. Возможно, недалёк тот час, когда Collider сможет попытать о будущем сериала и Стивена Моффата с Марком Гэтиссом.

Теги
ШерлокДоктор ватсонМартин фриман
Комментарии

Ещё на эту тему

8Бенедикт Камбербэтч рассказал, стоит ли ждать пятого сезона «Шерлока» 10Отважные бродяжки и никчемный Шерлок Холмс в трейлере мистического детектива «Нерегулярные части» 11Охотник на демонов Джон Ватсон пугает наёмную работницу в первом отрывке мистического детектива «Нерегулярные части»

Тоже интересно

17«Человек-паук 3» станет последним фильмом для Тома Холланда в роли Питера Паркера 16Так выглядит персонаж Маколея Калкина в десятом сезоне «Американской истории ужасов» 16Уволенная Джина Карано высказалась о бывшем коллеге по «Мандалорцу» Педро Паскале 11Белая вдова возвращается — прекрасная Ванесса Кирби на свежем кадре «Миссии невыполнима 7» 15Дэниэлу Рэдклиффу стыдно за свою игру в «Гарри Поттере»

Далее на КГ

0
Блошиное Дно, Морской Змей и Нимерия — в работе три приквела «Игры престолов»
 2
Мелисса Бенойст и таланты помельче на постере шестого сезона «Супергёрл»
 1
Лина Хиди и Карен Гиллан в пылу перестрелки на кадре из экшен-триллера «Пороховой коктейль»
 0
Ридли Скотт и автор «Острых козырьков» Стивен Найт готовят драму о Второй мировой с неожиданным твистом
 0
Вышло переиздание всей новейшей трилогии Tomb Raider
 5
Николай Костер-Вальдау из «Игры престолов» выведет на чистую воду сатанинский культ
 0
Герои Outriders принимают свои силы
 2
Marvel's Avengers расскажет вам о чудесах Ваканды
 3
Генри Кавилл чествует Зака Снайдера и делится эксклюзивными кадрами со съёмок «Лиги справедливости»
 7
Life is Strange: True Colors — RPG с открытым миром и святящимися персонажами
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Третий сезон «Пацанов» анонсирует премьеру супергеройского эпика о «Семёрке»
 
Кино Элис Ив отправится в смертельное плавание на кишащем привидениями океанском лайнере
 
Игры Трейлер Subnautica: Below Zero с датой релиза на консолях
 
Кино Трейлер «Мортал Комбат» установил рекорд по просмотрам
 
Кино Гибель героев в свежем телеролике «Лиги справедливости» Зака Снайдера
 
Кино В девятом эпизоде «Звёздных войн» Кайло Рен жестоко пытал Чубакку. Шокирующую сцену вырезали, но есть концепт-арт
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в марте

21 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
22 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
23 Вт21:45ЕВА (трансляция)
24 СрНоль кадров в секунду
25 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 454: «Последний богатырь: Корень Зла» и «По наклонной»
 
3Ноль кадров в секунду – 360: Шкала деградации Лесбоса
 
20ЕВА
 
 
3Телеовощи – 383: Починка задницы
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 453: «Райя и последний дракон» и «Поездка в Америку 2»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru