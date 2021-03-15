Отважные бродяжки и никчемный Шерлок Холмс в трейлере мистического детектива «Нерегулярные части»

Потоковый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер многосерийного мистического детектива «Нерегулярные части», где лондонские бродяжки под предводительством доктора Ватсона и Шерлока Холмса воюют с нечистью.
Главные герои истории — беспризорники Би, Джесси, Билли, Спайк и Лео. Эта уличная ватага, получившая собирательное прозвище «Нерегулярные части», помогает доктору Ватсону и опустившемуся Шерлоку Холмсу исследовать кишащие потусторонним злом потаённые закоулки викторианского Лондона.
В сериале снимаются Ройс Пирресон, Генри Ллойд-Хьюз, Таддеа Грэм, Кларк Питерс, Дарси Шоу, Джоджо Макари, Маккелл Дэвид, Харрисон Остерфилд и другие.
Первый сезон выходит 26 марта.
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