Отважные бродяжки и никчемный Шерлок Холмс в трейлере мистического детектива «Нерегулярные части»

Потоковый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер многосерийного мистического детектива «Нерегулярные части», где лондонские бродяжки под предводительством доктора Ватсона и Шерлока Холмса воюют с нечистью.

Главные герои истории — беспризорники Би, Джесси, Билли, Спайк и Лео. Эта уличная ватага, получившая собирательное прозвище «Нерегулярные части», помогает доктору Ватсону и опустившемуся Шерлоку Холмсу исследовать кишащие потусторонним злом потаённые закоулки викторианского Лондона.

В сериале снимаются Ройс Пирресон, Генри Ллойд-Хьюз, Таддеа Грэм, Кларк Питерс, Дарси Шоу, Джоджо Макари, Маккелл Дэвид, Харрисон Остерфилд и другие.

Первый сезон выходит 26 марта.

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