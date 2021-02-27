Охотник на демонов Джон Ватсон пугает наёмную работницу в первом отрывке мистического детектива «Нерегулярные части»

Портал IGN опубликовал эксклюзивный отрывок из многосерийного мистического детектива «Нерегулярные части», где уставший от войны с демоническими сущностями Джон Ватсон (Ройс Пирресон) объясняет одной из главных героинь Беа (Таддеа Грэм), что у её сестры есть сверхспособности. Такого мир Шерлока Холмса, пожалуй, ещё не видывал.

События разворачиваются в Лондоне XIX века, где ватага уличных подростков с шутливым названием «Нерегулярные части» выполняет поручения неуловимого Шерлока Холмса (Генри Ллойд-Хьюз) и его товарища доктора Ватсона, помогая им раскрывать преступления, в которых замешаны потусторонние силы.

Первый сезон выходит на Netflix 26 марта.