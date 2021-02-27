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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Стартовали съёмки четвёртого сезона бойцовской драмы «Кобра Кай»

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Кобра Кай» от Netflix спешит уведомить всех небезразличных, что съёмки четвёртого сезона начались. Старт активного производства отметили фотографией с титульной страницей сценария первого эпизода продолжения. Название у премьерной серии подходящее — Let's Begin.

Судя по событиям финала третьего сезона, давние враги Джонни Лоуренс (Уильям Забка) и Дэниэл Ларуссо (Ральф Маччио) наконец-то действительно готовы оставить позади былую вражду, чтобы объединить силы своих додзё и выступить единым фронтом против коварного боевого деда Джона Криза (Мартин Коув)

Многосерийный сиквел «Парня-каратиста» курируют создатели Джош Хилд («Машина времени в джакузи»), Джон Харвитц («Гарольд и Кумар уходят в отрыв») и Хейден Шлоссберг («Американский пирог: Все в сборе»).

Темы
 
Кобра Кай
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