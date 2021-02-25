Аанг, ну ты там держись: Nickelodeon планирует вытрясти всю душу из своего «Аватара»

Франчайз «Аватар: Легенда об Аанге» больше не будет простаивать без дела. Nickelodeon создаёт Avatar Studios — подразделение, которое будет денно и нощно создавать оригинальный контент, включая анимационные сериалы и фильмы по мотивам фэнтезийного мира.

Тут, конечно, можно начать паниковать, но есть одна искупающая черта: создатели оригинала — Майкл ДиМартино и Брайан Кониецко — будут управлять только что созданной студией.

Результат их труда будет распространяться на всех доступных платформах: Paramount+, Nickelodeon, кинотеатры и все, у кого есть деньги на покупку.

Первый проект — полнометражный анимационный фильм; активная работа над ним начнётся уже в этом году.

«Аватар: Легенда об Аанге» — культовый мультсериал, который рассказал историю о приключениях протагониста — Аанга — и его друзей. Центральные персонажи занимались обычным делом — спасали мир от злодеев. После «Аанга» вышла «Легенда Корры» и продержалась 4 сезона.

Позже М. Найт Шьямалан снял полнометражный фильм по мотивам — так снял, что сиквелов не было. Сейчас Netflix колдует над сериальной экранизацией, но без участия ДиМартино и Кониецко (фанаты, ясное дело, уже похоронили сериал).