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Netflix запускает сериал по мотивам «Аватара: Легенды об Аанге»

Потоковый сервис Netflix нашёл ещё один прекрасный способ выпендриться — снять игровой сериал по мотивам культового мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» (Avatar: The Last Airbender).

Создатели оригинала — Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко — невероятно вдохновлены возможностью заново рассказать эту историю и рады, что про них не забыли и позвали контролировать процесс адаптации. Дескать, Netflix всецело готов потратить кучу ресурсов на поддержку их видения сказочного мира.

Первоисточник рассказывает о мире, поделённом на четыре нации — Племя Воды, Царство Земли, Нация Огня и Воздушные Кочевники; каждая из них представляет силу природы, имя которой носит. Маги имеют способность контролировать и управлять природными элементами своего народа. Бескомпромиссная Нация Огня страстно желает завоевать мир, но единственный маг — Аватар, обладающий достаточным могуществом, чтобы не допустить ужасного, давно и бесследно исчез... До этого момента. Аанг — чуть ли не последний в мире маг воздуха, вернулся, и именно он может призывать силу Аватара. Его новые друзья должны помочь ему овладеть всеми видами магии, чтобы остановить Нацию Огня.

В 2010 году М. Найт Шьямалан срежиссировал полнометражную экранизацию, которая собрала $ 319 млн при 150-миллионном бюджете. Поклонники оригинала и критики в штыки встретили картину. Сиквела не последовало.

Производство нового сериала стартует в следующем году.

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