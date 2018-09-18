«Бегущий по лезвию 2049» может стать платформой для сериала

Начали ходить слухи, что продюсеры фильма «Бегущий по лезвию 2049» активно разрабатывают идею создания сериала по мотивам сиквела. Лента режиссёра Дени Вильнёва вышла в октябре 2017-го и заработала в прокате $ 259,2 на бюджете в $ 150 млн.

Никаких веских экономических причин делать сериал нет, разве что из большой и чистой любви к искусству. Хотя не нужно будет тратиться на дизайн мира, можно использоваться уже существующие наработки.

Если верить источникам, то в центре сюжета окажутся главные герои фильма — Рик Декард, его дочь и агент К. Достаточно сложно поверить, что к своим образам вернутся Харрисон Форд и Райан Гослинг. Впрочем, не исключаем, что у них будут эпизодические роли, а главную интригу раскрутят уже другие персонажи.

Напомним, что у фильма есть парочка «Оскаров» — за операторскую работу и визуальные эффекты. По этим направлениям сейчас и работают продюсеры, чтобы сериальная картинка не уступала киношной.

Сериал по мотивам «Бегущего по лезвию», разумеется, станет событийным. Первый эпизод точно посмотрит приличное количество зрителей. Осталось только понять, кто именно заинтересуется производством. С большой долей вероятности, это окажется компания людей с нескромным количеством денег — Netflix или Amazon. Канал SyFy, пожалуйста не предлагать.