 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Рецензия и отзывы на игру Shadow of the Tomb Raider Новости игр — лучшее за неделю Новые игры сентября 2018: Shadow of the Tomb Raider, Spider-Man, Pathfinder: Kingmaker и Life is Strange 2 Ноль кадров в секунду. Выпуск 229: Сексуальный коллекционный карточный Ведьмак Дэйв Батиста мечтает улететь в далёкую-далёкую галактику «Звёздных войн»
4
КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: tvweb.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Бегущий по лезвию 2049» может стать платформой для сериала

Начали ходить слухи, что продюсеры фильма «Бегущий по лезвию 2049» активно разрабатывают идею создания сериала по мотивам сиквела. Лента режиссёра Дени Вильнёва вышла в октябре 2017-го и заработала в прокате $ 259,2 на бюджете в $ 150 млн.

Никаких веских экономических причин делать сериал нет, разве что из большой и чистой любви к искусству. Хотя не нужно будет тратиться на дизайн мира, можно использоваться уже существующие наработки.

Если верить источникам, то в центре сюжета окажутся главные герои фильма — Рик Декард, его дочь и агент К. Достаточно сложно поверить, что к своим образам вернутся Харрисон Форд и Райан Гослинг. Впрочем, не исключаем, что у них будут эпизодические роли, а главную интригу раскрутят уже другие персонажи.

Напомним, что у фильма есть парочка «Оскаров» — за операторскую работу и визуальные эффекты. По этим направлениям сейчас и работают продюсеры, чтобы сериальная картинка не уступала киношной.

Сериал по мотивам «Бегущего по лезвию», разумеется, станет событийным. Первый эпизод точно посмотрит приличное количество зрителей. Осталось только понять, кто именно заинтересуется производством. С большой долей вероятности, это окажется компания людей с нескромным количеством денег — Netflix или Amazon. Канал SyFy, пожалуйста не предлагать.

4 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия и отзывы на фильм «Бегущий по лезвию 2049»
 
Райан Гослинг сыграет первого человека на Луне Нила Армстронга
 
Рецензия и отзывы на фильм «Бегущий по лезвию 2049»

Тоже интересно

 
Джеймс Мэнголд стал режиссёром фильма про Бобу Фетта
 
Рецензия и отзывы на фильм «Диггеры»
 
Телеролик с Суперкубка фильма «День независимости: Возрождение»
 
Студия Universal готовит сольное кино с персонажами Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема из «Форсажа»
 
«Сибирь» — трейлер
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 225: Третий лишний
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Forza Horizon 4 доступна для предзагрузки, стал известен размер игрыTales of Vesperia - Bandai Namco анонсировала премиальное и юбилейное издания ремастера своей JRPGЭто было бы похоже на ужин с бывшей девушкой в компании ее нового парня - автор первого God of War объяснил, почему не играл в последнюю часть серииNieR: Automata - первый взгляд на новые куклы 2B и 9SNew Gundam Breaker выйдет на PC уже скоро
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика