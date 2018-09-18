Джордж Мартин подумывал о десяти сезонах «Игры престолов»

Финальный восьмой сезон «Игры престолов», как и зима, близок (пусть и не настолько, насколько нам хотелось бы). Пожалуй, кто-то посчитает, что и восьми многовато. Однако как выяснилось, глав у телеэпопеи могло быть куда больше.

Об этом в беседе с Variety на ковровой дорожке церемонии вручения премий «Эмми» рассказал отец фэнтези-вселенной «Песни Льда и Пламени» Джордж Мартин:

Мы могли снять одиннадцать, двенадцать, тринадцать сезонов. Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс на протяжении нескольких лет твердили, что согласны всего на семь сезонов. В итоге нам удалось уговорить их на восемь, и ни сезоном больше. Лет пять назад они талдычили мне про семь сезонов, я им про десять, но шоураннеры победили. Всё-таки именно они работают над сериалом.

Тем не менее, Мартин реалист и понимает, что актёрский состав не удастся держать в мире Вестероса и Эссоса вечно:

Все наши замечательные актёры ждут не дождутся возможности взяться за другие роли. У них нет никакого желания всю жизнь провести в шкуре одного и того же персонажа. И это нормально, это здорово. У нас отличный актёрский состав.

Заключительный сезон эпической фэнтезийной саги придёт на телеэкраны во второй половине следующего года. Кабельный канал HBO уже озаботился разработкой спин-оффа, посвящённого событиям Эры Героев за тысячи лет до происходящего в «Игре престолов».