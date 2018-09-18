Объявлены лауреаты премии «Эмми 2018»

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 70-я церемония вручения премии «Эмми». Все награды нашли своих победителей. По количеству полученных статуэток (пять штук) уверенно лидирует комедия «Невероятная миссис Мэйзел».
Лучший драматический сериал
- «Игра престолов», HBO
Лучший комедийный сериал
- «Невероятная миссис Мэйзел», Amazon
Лучший мини-сериал
Лучший актёр в драматическом сериале
- Мэттью Риз, «Американцы»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Клер Фой, «Корона»
Лучший актёр в комедийном сериале
- Билл Хейдер, «Барри»
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Рэйчел Броснахэн, «Невероятная миссис Мэйзел»
Лучший актёр в мини-сериале или телефильме
- Даррен Крисс, «Американская история преступлений»
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Реджина Кинг, «Семь секунд»
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
- Питер Динклэйдж, «Игра престолов»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Тэнди Ньютон, «Мир Дикого Запада»
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале или шоу
- Генри Уинклер, «Барри»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале или шоу
- Алекс Борштейн, «Невероятная миссис Мэйзел»
Лучший телефильм
- «Чёрное зеркало», Netflix (серия USS Callister)
Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме
- Джефф Дэниелс, «Забытые богом»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
- Мерритт Уивер, «Забытые богом»
Лучший приглашённый актёр в драматическом сериале
- Рон Сепас Джонс, «Это мы»
Лучшая приглашённая актриса в драматическом сериале
- Самира Уайли, «Рассказ служанки»
Лучший приглашённый актёр в комедийном сериале или шоу
- Кэтт Уильямс, «Атланта»
Лучшая приглашённая актриса в комедийном сериале или шоу
- Тиффани Хэддиш, «Субботним вечером в прямом эфире»
Лучшая режиссура в комедийном сериале
- Эми Шерман-Палладино, «Невероятная миссис Мэйзел»
Лучшая режиссура в драматическом сериале
- Стивен Долдри, «Корона»
Лучшая режиссура в мини-сериале или телефильме
- Райан Мёрфи, «Американская история преступлений»
Лучшая сценарная работа в комедийном сериале
- Эми Шерман-Палладино, «Невероятная миссис Мэйзел»
Лучшая сценарная работа в драматическом сериале
- Джоэл Филдс и Джо Вайсберг, «Американцы»
Лучшая сценарная работа в мини-сериале или телефильме
- Уильям Бриджес и Чарли Брукер, «Чёрное зеркало» (эпизод USS Callister)
Лучший анимационный сериал
Лучшая музыкальная композиция для сериала
- The Dragon And The Wolf, Рамин Джавади («Игра престолов»)