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Первоисточник: www.emmys.com Прямая ссылка на новость:
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Объявлены лауреаты премии «Эмми 2018»

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 70-я церемония вручения премии «Эмми». Все награды нашли своих победителей. По количеству полученных статуэток (пять штук) уверенно лидирует комедия «Невероятная миссис Мэйзел».

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
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