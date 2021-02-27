Солдатик в исполнении Дженсена Эклза впервые засветился на съёмках третьего сезона «Пацанов»

Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке несколько дней назад уведомил зрителей, что съёмки третьего сезона антигеройской сатиры официально стартовали, и неутомимые охотники за эксклюзивом уже наверняка облепили все подходы к съёмочной площадке сериала. В доказательство вот вам первое фото из Торонто с супергероем Солдатиком, которого играет Дженсен Эклз («Сверхъестественное»).

Поближе запечатлеть персонажа пока не получилось, но ещё не вечер. Зато уже можно худо-бедно оценить пёстрое парадное одеяние первого супергероя Америки — ветерана Второй мировой, возглавлявшего предшественницу «Семёрки», первую команду супергероев под названием «Расплата». О ней Крипке обещал рассказать в третьем сезоне.