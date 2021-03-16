Бенедикт Камбербэтч рассказал, стоит ли ждать пятого сезона «Шерлока»

Нет ничего удивительного в том, что о чём бы ни заходил разговор с участниками творческого коллектива «Шерлока», журналисты обязательно ввернут в интервью вопрос о возможном продлении культового сериала.

Вот и на этот раз в беседе с порталом Collider Бенедикта Камбебэтча пытать принялись о «Шерлоке», хотя разговор-то шёл о его роли в картине «Игры шпионов». Актёр божится, мол, ничего не знает, но мнение о продолжении всё-таки имеет.

Я последний человек, кого стоило об этом спрашивать, потому что я стараюсь никогда не говорить «никогда». Не знаю. Я последний человек, кого стоит спрашивать ещё и потому, что мой рабочий график сейчас забит под завязку, как и у Мартина [Фримана], и у остальных ключевых игроков. Поэтому, кто знает? Может быть, однажды, если сценарий будет хорош. И упоминая сценарий, я предполагаю, что это может быть и фильм, не обязательно сериал. Как бы то ни было, случится это нескоро.

Нечто столь же уклончивое в своё время говорили и остальные участники съёмочной команды, включая вышеупомянутого Фримана, а также создателей сериала Стивена Моффата и Марка Гэтисса. Остаётся только надеяться и ждать. Или нет.