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Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

Исполнительница роли Фэй Валентайн засветила образ героини и сообщила о завершении съёмок «Ковбоя Бибопа»

Съёмки первого сезона игрового сериала «Ковбой Бибоп» завершены. Об этом сообщила участница главного актёрского состава Даниэлла Пинеда, разместив в своём инстаграме фото (частично в образе Фэй Валентайн) с соответствующим комментарием.

Космический вестерн Netflix по одноимённому культовому аниме поведает о приключениях пёстрой и поначалу не слишком дружной дружной команды охотников за головами из постапокалиптического будущего. Помимом Пинеды в главных ролях задействованы Джон Чо (Спайк Шпигель), Мустафа Шакир (Джет Блэк), Алекс Хэсселл (Вишес) и Елена Сатине (Джулия).

Сценарий 10-серийного первого сезона написал Кристофер Йост («Тор: Рагнарёк»). Шоураннерами числятся Андре Немец и Джефф Пинкнер. Первый и второй эпизоды снял Алекс Гарсиа Лопес («Сорвиголова»). Режиссёр оригинала Щиничиро Ватанабе консультирует проект. За производство отвечают Tomorrow Studios, Netflix, Midnight Radio и авторы первоисточника из Sunrise.

Теги
Ковбой БибопNetflix
Комментарии (2)

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