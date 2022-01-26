 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
От Гая Ричи к Кристофера Нолану — Джош Хартнетт продолжает триумфальное возвращение Джеймс Ганн и компания показывают, как снимались открывающие титры «Миротворца» Солдатик Дженсена Эклса в «Пацанах» — «ворчливый, фанатичный засранец» Самый популярный фильм Netflix получит сразу два сиквела Только не смейтесь! Бэтгёрл в действии на новых фото и видео со съёмок
СЕРИАЛЫ
165
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Комедия «Праведные Джемстоуны» получила третий сезон

Источник: HBO

Многосерийная сатирическая комедия Дэнни Макбрайда «Праведные Джемстоуны» гарантировала себе возвращение. Кабельный канал HBO официально продлил сериал о семействе телеевангелистов на третий сезон.

Во втором сезоне телепроповедники Джемстоуны, с божьей помощью выстроившие целую медиаимперию, борются с новыми испытаниями. Наследники спорят, кто из них более достоин занять место стареющего отца во главе семейного бизнеса, тем временем дают о себе знать внешние угрозы. Многочисленные враги и конкуренты спят и видят, как бы уничтожить «праведных» Джемсотунов.

Помимо Макбрайда в проекте задействованы Джон Гудман, Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни, Тони Кавалеро, Тим Балч, Грег Алан Уильямс, Уолтон Гоггинс и Эрик Робертс. В команде исполнительных продюсеров наравне с создателем-сценаристом-режиссёром Макбрайдом значатся Дэвид Гордон Грин и Джоди Хилл.

Теги
Праведные ДжемстоуныHBO
Комментарии

Ещё на эту тему

2Питер Динклэйдж поделился мнением о приквеле «Игры престолов» 16Тайка Вайтити, Лесли Джонс и Рис Дарби играют в пиратов в тизере комедии «Наш флаг означает смерть» 9Брайан Кокс рассказал, что думает о Брендане Глисоне, отобравшем у него роль в «Гарри Поттере»

Тоже интересно

Далее на КГ

1
О, боги. Disney всё-таки заказал сериал «Перси Джексон и Олимпийцы»
 4
Михаил Галустян угодил в лагерь в трейлере комедии «Артек. Большое путешествие»
 3
Три месяца до премьеры, а режиссёр «Доктора Стрэнджа 2» понятия не имеет, готов ли фильм
 11
Disney ответила Питеру Динклэйджу на его критику «отсталого» ребута «Белоснежки»
 2
Видеосервис Peacock отказался продлевать экранизацию «Утраченного символа» Дэна Брауна
 2
Сэм Рэйми высказал всё, что думает о «Человеке-пауке: Нет пути домой»
 3
Дженсен Эклс рассказал о любимой сюжетной линии в «Сверхъестественном»
 10
А что, так можно было? Китай изменил концовку «Бойцовского клуба»
 5
Нил Гейман гордится, что «Люцифер» обошёл по просмотрам «Игру в кальмара»
 3
Blizzard готовит что-то новое
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
5Телеовощи – 428: Вуки отрывают руки
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 499: «King’s Man: Начало», «Крик», «Трагедия Макбета»
 
2Ноль кадров в секунду – 405: Горгород
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru