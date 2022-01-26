Комедия «Праведные Джемстоуны» получила третий сезон

Многосерийная сатирическая комедия Дэнни Макбрайда «Праведные Джемстоуны» гарантировала себе возвращение. Кабельный канал HBO официально продлил сериал о семействе телеевангелистов на третий сезон.

Во втором сезоне телепроповедники Джемстоуны, с божьей помощью выстроившие целую медиаимперию, борются с новыми испытаниями. Наследники спорят, кто из них более достоин занять место стареющего отца во главе семейного бизнеса, тем временем дают о себе знать внешние угрозы. Многочисленные враги и конкуренты спят и видят, как бы уничтожить «праведных» Джемсотунов.

Помимо Макбрайда в проекте задействованы Джон Гудман, Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни, Тони Кавалеро, Тим Балч, Грег Алан Уильямс, Уолтон Гоггинс и Эрик Робертс. В команде исполнительных продюсеров наравне с создателем-сценаристом-режиссёром Макбрайдом значатся Дэвид Гордон Грин и Джоди Хилл.