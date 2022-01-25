Питер Динклэйдж поделился мнением о приквеле «Игры престолов»

Исполнитель роли Тириона Ланнистера на днях побывал в гостях у Марка Мэрона в его авторском подкасте WTF и в обязательном порядке поговорил об «Игре престолов», на этот раз коснувшись в своих рассуждениях её грядущего приквела о Таргариенах — эпического фэнтези «Дом Дракона».

Питер Динклэйдж, по понятным причинам никоим образом не вовлечённый в проект, заявил, мол, ничего удивительного, что канал HBO настроен продолжать исследовать по-прежнему сверхпопулярную вселенную.

Думаю, у них получится отличный сериал. Их режиссёр и продюсер (Мигель Сапочник) работал в нашем сериале, и я считаю, приквел получится охрененно хорошим. Но с нами-то HBO рисковал, очень сильно рисковал. Мы долго запрягали, но почему бы не провернуть этот трюк снова? Теперь-то они не рискуют. Теперь это уже проверенная вещь.

Таким образом Динклейдж ненавязчиво намекнул, что нынешний проект стоит на плечах гиганта. Мол, не благодарите, мы уже сделали за вас всю тяжёлую работу. Но стоит ли спешить с выводами? Приквелу ничто не мешает провалиться даже при столь мощной поддержке в виде оригинального сериала, который вообще-то тоже далеко не без греха.