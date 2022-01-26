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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Видеосервис Peacock отказался продлевать экранизацию «Утраченного символа» Дэна Брауна

Источник: Peacock

Стартовавший в сентябре 10-серийный триллер «Утраченный символ» по одноимённому роману Дэна Брауна завершил показ своего первого сезона в ноябре и приказал долго жить. Стриминговый сервис Peacock решил не продлевать сериал на второй сезон. О причинах закрытия не сообщают — вещатель лишь поблагодарил всех причастных и шаблонно заявил, что невероятно гордится проектом.

Сериал рассказывает о молодости гарвардского профессора религиозной символогии Роберта Лэнгдона (Эшли Цукерман), втянутого в смертельно опасную головоломку после похищения его наставника Питера Соломона (Эдди Иззард). Под давлением ЦРУ Лэнгдон пытается распутать тайну, которая приведёт его к раскрытию кошмарного заговора.

Пилот снял Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10»). Над сценарием работали Дэн Дворкин и Джей Битти. В исполнительных продюсерах вместе с Брауном отметились Рон Ховард и Брайан Грэйзер. Производство курировали Imagine Television Studios, CBS TV Studios и Universal Television.

Теги
Утраченный символ
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