Дженсен Эклс рассказал о любимой сюжетной линии в «Сверхъестественном»

Дженсен Эклс играл Дина Винчестера на протяжении пятнадцати сезонов «Сверхъестественного» и, несмотря на очевидное многообразие выбора, может выделить сюжетную линию, которая в сериале полюбилась ему больше всего. Помимо очевидного набора «спасать людей, охотиться на нечисть, вести семейный бизнес», который фандом выучил наизусть.

Так что же это? Горы фаст-фуд эпизодов, вся классика рока на кассетах, «Импала», жанр роуд-муви или сам концепт «парочка провинциалов многовато на себя берёт, умудряясь побеждать»? Нет же, всё проще — актёру нравится постапокалиптика.

Очевидно, что наш сериал построен на отношениях братьев и на том, через что им приходится пройти. Это главный момент и самая любимая из всех сюжетных линий. Но ещё хочется сказать о второстепенной. Мне очень нравится Дин в Чистилище с Бенни и Касом. Думаю, это снято по-другому и ощущалось иначе, главным образом потому что это был параллельный мир, где мы боролись за выживание, и создавалось этакое постапокалиптическое ощущение. Мы были покрыты грязью и кровью, что всё меняло, и мне это нравилось.

Понятно, надо было метить в «Ходячих мертвецов», там этого добра навалом. Так, к слову, и поступил Джеффри Дин Морган, сыгравший отца Дина и Сэма в первых сезонах «Сверхъестественного» (и совсем недолго — в финальном), воплотив на экране тиранический образ охотника Джона Винчестера.

Ну а пока ничего похожего на горизонте нет, Эклс сыграл в другом детище Эрика Крипке, сериале «Пацаны». По своей концепции проект — сатира на Marvel и DC, что в случае с Эклсом интересно ещё и потому, что он дважды не попал в фильмы Marvel. На роль Капитана Америки его не утвердили, предложив сыграть Соколиного глаза, но тут уже он сам отказался из-за занятости в «Сверхъестественном» (или потому что роль не понравилась). С DC вышло получше — в мультфильмах Дженсен Эклс озвучивал Бэтмена.