«Она вела себя ужасно» — Дженсен Эклс рассказал о Джессике Альбе на съёмках «Тёмного ангела»

В дремучие времена до «Сверхъестественного» будущая звезда сериала о братьях Винчестерах снимался в фантастическом боевике «Тёмный ангел». Дженсен Эклс закрепился в постоянной роли во втором сезоне и в свежем выпуске подкаста Майкла Розенбаума Inside of You рассказал, каково ему было трудиться на съёмочной площадке вместе с исполнительницей главной роли Джессикой Альбой. Оказалось, что хреново.

Когда Розенбаум спросил у своего гостя, круто ли ему работалось с Альбой в сериале на заре 2000-х, Эклс ответил прямо.

Нет. Она вела себя отвратительно.

К слову, никаких обид бывшие коллеги друга на друга не держат — Эклс заверил, что все свои претензии высказал ей в лицо уже тогда, потому что ругаться друг с другом за кадром вошло у них в привычку.

Я люблю Джесс, что, я понимаю, несколько противоречит только что сказанному. Она находилась под невероятным прессингом, когда снималась в «Тёмном ангеле». Она была ещё совсем юна, встречалась со своим коллегой по площадке Майклом Уэзерли, и, полагаю, это создавало дополнительный стресс. А я был в сериале новичком.

Это привело к жарким закулисным перепалкам, которые, по словам Эклса, провоцировала Альба.

Она просто взяла меня на прицел, и не потому что она меня действительно невзлюбила. Ничего личного. Это было что-то вроде: «Вот он, красавчик, которого канал впихнул в сериал для показухи. Без него же нам ну никак не обойтись».

Эклс признался, что сначала недоумевал, не понимал причины такой агрессии и в ответ не стал тушить пожар, а вышибал клин клином, отвечая Альбе примерно в той же манере. Актриса не возражала и находила в его ответных колкостях оправдание для их дальнейших пикировок. Но расстались они всё-таки на мирной ноте, успев за время съёмок проникнуться друг к другу взаимным уважением.