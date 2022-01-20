Ико Ювайс показывает чудеса кунг-фу в трейлере фэнтези-боевика «Убийцы Ву: Кулак возмездия»

Убойное путешествие Ико Ювайса и Льюиса Тана в Бангкок. Стриминговый сервис Netflix выкатил трейлер полнометражного продолжения мистического боевика «Убийцы Ву» под названием «Кулак возмездия». Премьера фильма-сиквела состоится 17 февраля.

Персонажи Ювайса и Тана отправляются в Бангкок с миссией мщения, которая превращается в миссию по спасению мира от древнего зла.

В фильме также снимаются Лоуренс Као, Жужу Чан, Джейсон Тобин, Перл Туси, Франческа Корни, Тони Кранц и Яяин Рхатха Пхонгам. Авторы сериала Камерон Литвак, Джессика Чоу и Ялун Ту отвечают за сценарий полнометражки, а срежиссировал картину постановщик нескольких эпизодов первого сезона Роэль Рейн.