Вооружена и прекрасна: новая главная героиня «Бриджертонов» на свежих кадрах второго сезона

После триумфального успеха «Бриджертонов» из сериала прямиком в Голливуд сбежал Реге-Жан Пейдж, а Фиби Дайневор, чья сольная карьера не прёт такими семимильными шагами, будет периодически наведываться в гости. Заполнить пустоту призвана звезда «Полового воспитания» Симон Эшли — она сыграет умную и своевольную Кейт Шарму, вокруг любовных игрищ которой со старшим Бриджертоном и будет строиться второй сезон.

Вот, к слову, и главные действующие лица продолжения, как старые, так и новые:

К своим ролям во втором сезоне «Бриджертонов» от Шонды Раймс вернутся Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Рут Геммелль, Харриет Кейнс, Бесси Картер, Люк Томпсон и Полли Уокер.

Новые эпизоды должны выйти на Netflix 25 марта.