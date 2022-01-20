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Вооружена и прекрасна: новая главная героиня «Бриджертонов» на свежих кадрах второго сезона

После триумфального успеха «Бриджертонов» из сериала прямиком в Голливуд сбежал Реге-Жан Пейдж, а Фиби Дайневор, чья сольная карьера не прёт такими семимильными шагами, будет периодически наведываться в гости. Заполнить пустоту призвана звезда «Полового воспитания» Симон Эшли — она сыграет умную и своевольную Кейт Шарму, вокруг любовных игрищ которой со старшим Бриджертоном и будет строиться второй сезон.

Вот, к слову, и главные действующие лица продолжения, как старые, так и новые:

Кадры из сериала «Бриджертоны» Кадры из сериала «Бриджертоны» Кадры из сериала «Бриджертоны» Кадры из сериала «Бриджертоны» Кадры из сериала «Бриджертоны» Кадры из сериала «Бриджертоны» Кадры из сериала «Бриджертоны» Кадры из сериала «Бриджертоны»

К своим ролям во втором сезоне «Бриджертонов» от Шонды Раймс вернутся Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Рут Геммелль, Харриет Кейнс, Бесси Картер, Люк Томпсон и Полли Уокер.

Новые эпизоды должны выйти на Netflix 25 марта.

Теги
ГалереяБриджертоны
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Источник фотографий: Depositphotos

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