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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Стрелы» возвращается — The CW готовит сериал про Джона Диггла

Источник: The CW

Убыточный с момента запуска The CW, возможно, в ближайшем будущем, и поменяет собственника, но повлияет ли этот ничтожный факт на стремление вещателя штамповать сериалы по Arrovwerse? Конечно же, нет! Канал запускает в разработку сериал о персонаже, по которому вы наверняка соскучились, — в работе проект по вселенной «Стрелы» под названием Justice U, где к роли Джона Диггла вернётся Дэвид Рэмси.

После долгих лет борьбы со злом в компании супергероев верный сподвижник Оливера Куина готовится к очередной великой миссии — Джон Диггл отправляется на поиски пятерых молодых людей со сверхспособностями. Мета-молодняк будет трудится под прикрытием, прикинувшись студентами престижного университета. Диггл намерен следить за их обучением и тренировкой, чтобы воспитать из подростков настоящих супергероев будущего.

Рэмси ко всему прочему срежиссирует пилотный эпизод будущего суперсериала. В состав исполнительных продюсеров входят Грег Берланти, Сара Шехтер, Майкл Нардуччи, Зоан Клэк, Дэвид Мэдден и Джефф Джонс.

Комментарии (1)

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