Дженсен Эклс не рассказал Джареду Падалеки о приквеле «Сверхъестественного» по очень важной причине

Прошлым летом портал Deadline сообщил, что в работе у The CW находится приквел «Сверхъестественного», и как выяснилось, раструбил об этом раньше времени, едва не поссорив ветеранов франчайза Дженсена Эклса и Джареда Падалеки, узнавшего о «Винчестерах» из новостей и поспешившего поделиться своим огорчением со всем интернетом в «Твиттере». Потом-то «братья» вроде как поговорили по душам и помирились, но ситуация сложилась неоднозначная.

В подкасте Майкла Розенбаума Inside of You Эклс наконец-то рассказал, как было дело и почему так вышло. Эклс и впрямь держал проект в секрет ото всех по, знаете ли, уважительной причине. Уважительной для людей его ремесла.

В некоторых вещах я невероятно суеверен. И одна из них (многие актёры, наверное, разделяют это суеверие) заключается в том, что мы не рассказываем о пробах, пока не получили роль. Это неписанное правило — ты просто не заикаешься об этом, пока ничего не решено. А «Винчестеры» — мой первый продюсерский проект, и мне ни в коем случае не хотелось его сглазить, поэтому я молчал. Знали о нём только те, кому положено.

Эклс заверил, что Падалеки был первым в списке людей, с которыми ему не терпелось поделиться новостями. Но гарантий реализации проекта пока не было, как не было и сценария, просто концепция, зато к делу со временем подключились студия, канал, круг осведомлённых людей неизбежно ширился и в какой-то момент информацию предсказуемо разнюхали инсайдеры Deadline. Ситуация вышла из-под контроля.

Новости настигли Эклса на съёмочной площадке, где не поощрялись мобильные телефоны, все гаджеты актёры оставляли в личном трейлере. На тот момент всё, что ему оставалось, это коротко отписаться по поводу приквела в соцсетях, и на личные объяснения не было времени. А когда Эклс вернулся со съёмок, Падалеки уже настрочил ему сообщение и успел озвучить своё недоумение в соцсетях.

Я получил длинное сообщение от Джареда, и он был действительно расстроен. Помню, сердце у меня упало.

Дженсен Эклс признался, что огорчён поступком коллеги — можно было обойтись без публичных ремарок, поднявших ненужный шум в интернете.

Не стоило ему писать об этом в соцсетях. Но что сделано, то сделано, и мы с этим разобрались. У нас всё в порядке. Но хотел бы я, чтобы он просто мне позвонил, мол, чувак, почему ты ничего мне не рассказал об этом проекте? И я бы объяснил ему, что всё пока в зачаточной стадии и мне не хочется сглазить. И он всё понял и согласился, что не стоило писать об этом в «Твиттере».

Ну что возьмёшь с этих младшеньких? Понять и простить. Этим дело, собственно, и закончилось.