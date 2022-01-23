Чернокожий Джокер и Ядовитый Плющ на свежем постере третьего сезона «Бэтвумен»

Телевизионная вселенная DC под крылом телеканала The CW давно живёт своей жизнью, и в мире Arrowverse уже чего только не происходило. Вот в третьем сезоне «Бэтвумен», например, фигурируют сразу две злодейки по прозвищу Ядовитый Плющ. И первый в экранной истории чернокожий Джокер.

В сети появился свежий постер третьего сезона, где в числе прочих отметились новая Ядовитый Плющ в исполнении Николь Кан (она же Мэри Хэмилтон) и Маркиз Джет — единоутробный брат главной героини Райан Уайлдер (не спрашивайте) и по совместительству новый Джокер. Он на плакате крайний справа. Играет его Ник Криган. Ну просто вылитый Джокер, ага. К слову, в этой ипостаси героя представили в конце года, в том же ноябрьском эпизоде, где Мэри Хэмилтон переродилась в Ядовитого Плюща. При этом для оригинальной злодейки Памелы Айсли (Бриджет Риган) места на плакате не нашлось.