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Гениальная преступница Морена Баккарин в трейлере триллера «Конец игры»

Криминальная королева затеяла игру по-крупному. Телеканал NBC опубликовал полноценный трейлер многосерийного триллера «Конец игры» с Мореной Баккарин в образе русской злодейки с таинственными наполеоновскими планами. Премьера сериала состоится 21 февраля.

Елена Фёдорова — международная торговка оружием и преступный гений, умудряющаяся даже в тюремных застенках организовать целую серию банковских ограблений в Нью-Йорке, но с какой целью, остаётся загадкой, которую собирается разгадать принципиальная и упорная агент ФБР Вал Тёрнер (Райан Мишель Бат).

В сериале также снимаются Коста Ронин, Джордан Джонсон-Хайндс, Камал Болден, Ноа Бин и Марк Дэймон Эспиноза. Джастин Лин («Скорпион») срежиссировал пилотную серию; он также входит в команду исполнительных продюсеров проекта. Производственным процессом заведует Universal TV.

Теги
ВидеоКонец игрыТрейлер
Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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