Солдатик Дженсена Эклса в «Пацанах» — «ворчливый, фанатичный засранец»

Летняя премьера третьего сезона «Пацанов» познакомит зрителей с целой плеядой новых персонажей. По иронии судьбы, многие из них как раз персонажи старые во всех смыслах — в продолжении появятся первые супергерои Америки из команды «Расплата», предшественницы современной «Семёрки».

Возглавлял «Расплату» Хоумлендер 40-х — первый супергерой Vaught по прозвищу Солдатик, которого сыграл Дженсен Эклс. В богатом на инсайды свежем выпуске подкаста Майкла Розенбаума Inside of You актёр красочно охарактеризовал своего героя, напомнив, что героем его кличут скорее номинально, потому что он тот ещё говнюк.

Он дедуля. Он из 40-х. Он воевал во Второй мировой и сейчас он просто ворчливый, фанатичный засранец. Физически он не стареет, поэтому выглядит как 40-летний супергерой, которому на самом деле 80–90 лет.

Эклс даже позволил себе коснуться сюжета, попутно прояснив вопрос с бородой и усилив и без того очевидную параллель с Капитаном Америкой. Оказывается, Солдатик долгие годы томился где-то в заключении, но его отыщут, отмоют, побреют и вернут ему супергеройское одеяние, выпустив в люди. Сдаётся, большой мир за это его освободителей не поблагодарит.

Вдобавок оказалось, что продюсеры поначалу не хотели видеть Дженсена Эклса в роли Солдатика и планировали взять кого-нибудь с именем погромче, но шоураннер Эрик Крипке — давний друг актёра со времён «Сверхъестественного» — настоял на кандидатуре Эклса и отвоевал-таки эту роль для братюни у студийных бонз.