Нил Гейман гордится, что «Люцифер» обошёл по просмотрам «Игру в кальмара»

Не только классный писатель, но и заядлый пользователь «Твиттера» Нил Гейман не мог не отреагировать в своём микроблоге на то, что «Люцифер» по просмотрам за 2021 год опередил даже такого утомительно популярного Netflix-монстра, как «Игра в кальмара». В посте писатель, понятное дело, гордится своим детищем, и припоминает хейтерам все грехи, мол, вот и увидели, кто смеётся последним.

Я лишь хочу официально поблагодарить кампанию «Миллион мам» за их попытки запретить «Люцифера» до его выхода. Их бойкот положил начало появлению комикса «Песочный человек», и я знал, что это станет благим знамением для нашего телевизионного спин-оффа. Нил Гейман, культурно злорадствует

В 1989 году вышел комикс «Песочный человек», над которым работали Нил Гейман, Сэм Кит и Майк Дрингенберг. В нём представили новый взгляд на Люцифера, одного из самых могущественных существ во вселенной DC (прости, Чёрный Адам). Первый сезон «Люцифера» вышел в 2016 году.