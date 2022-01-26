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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

О, боги. Disney всё-таки заказал сериал «Перси Джексон и Олимпийцы»

Источник: Disney

Разговоры об этом ходили уже давно, но теперь мы знаем точно — сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» выйдет на Disney +. Автор книг о полубоге Рик Риордан, поди, пляшет победный танец. Невзлюбил фильмы всем сердцем и в производстве сериала видит что-то вроде реванша. Коршуном кружит над командой — чтобы никакой больше отсебятины. Готов писать пилот. Ещё бы не готов. Со сценарием ему поможет Джон Стейнберг. Режиссёром проекта назначен Джеймс Бобин («Алиса в Зазеркалье», «Маппеты»).

Вместе с Риком Риорданом, Джоном Стейнбергом и Дэном Шотцем, возглавляющими нашу творческую команду, мы глубоко погрузились в создание захватывающего телесериала, достойного героических мифологических персонажей, о которых, как известно миллионам читателей «Перси Джексона», стоит позаботиться. И мы очень хотим пригласить зрителей Disney+ присоединиться к подлинной истории (очевидно, с точки зрения точности следования романам Риордана), полной ожиданий, юмора, неожиданностей и тайн.

Айо Дэвис, президент Disney Branded Television

О касте пока новостей нет, разве только Александра Даддарио сообщила, что не появится в перезапуске проекта.

Теги
Перси Джексон и ОлимпийцыDisney+
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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