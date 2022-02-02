«Слушай, мы хотим снять фильм» — вышел тизер драмы о съёмках «Крёстного отца»

«У тебя есть мозги и яйца — попытайся задействовать те и другие». Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал тизер-трейлер «Предложения» с Майлзом Теллером, Дэном Фоглером, Мэттью Гудом, Джованни Рибизи и Джуно Темпл. Мини-сериал попытается убедить нас, что события вокруг съёмок «Крёстного отца» были ничуть не менее занимательными, чем сюжет кинематографического шедевра.

Драматизированная хроника создания культового фильма расскажет, как оскароносный продюсер Альберт Радди (Теллер) и режиссёр Фрэнсис Форд Коппола (Фоглер) работали над экранизацией культовой гангстерской саги Марио Пьюзо.

За 10-серийный проект, где также снялись Бёрн Горман , Колин Хэнкс и Джастин Чэмберс, отвечает шоураннер Никки Тоскано («Охотники»); она также работала над сценарием вместе с Майклом Толкином («Рэй Донован»). Несколько серий срежиссировал Декстер Флетчер («Рокетмен»).