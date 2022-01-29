Джованни Рибизи, Мэттью Гуд и Майлз Теллер на кадрах из сериала о создании «Крёстного отца»

Знакомые всё лица. Потоковый сервис Paramount+ опубликовал первые кадры из мини-сериала «Предложение», который расскажет о том, как оскароносный продюсер Альберт Радди (Майлз Теллер) и режиссёр Фрэнсис Форд Коппола (Дэн Фоглер) работали над экранизацией культовой гангстерской саги Марио Пьюзо «Крёстный отец».

В 10-серийном проекте, премьера которого состоится 28 апреля, также снимаются Мэттью Гуд (Роберт Эванс), Джованни Рибизи (Джо Коломбо), Бёрн Горман (Чарльз Блюдорн), Колин Хэнкс (Барри Лапидус), Джастин Чэмберс (Марлон Брандо) и Джуно Темпл (Бетти Маккарт). Шоураннер Никки Тоскано («Охотники») работала над сценарием вместе с Майклом Толкином («Рэй Донован»). Несколько эпизодов снял Декстер Флетчер («Рокетмен»).