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Первоисточник: etcanada.com Прямая ссылка на новость:

Джованни Рибизи, Мэттью Гуд и Майлз Теллер на кадрах из сериала о создании «Крёстного отца»

Знакомые всё лица. Потоковый сервис Paramount+ опубликовал первые кадры из мини-сериала «Предложение», который расскажет о том, как оскароносный продюсер Альберт Радди (Майлз Теллер) и режиссёр Фрэнсис Форд Коппола (Дэн Фоглер) работали над экранизацией культовой гангстерской саги Марио Пьюзо «Крёстный отец».

Кадры из сериала «Предложение» Кадры из сериала «Предложение» Кадры из сериала «Предложение» Кадры из сериала «Предложение» Кадры из сериала «Предложение»

В 10-серийном проекте, премьера которого состоится 28 апреля, также снимаются Мэттью Гуд (Роберт Эванс), Джованни Рибизи (Джо Коломбо), Бёрн Горман (Чарльз Блюдорн), Колин Хэнкс (Барри Лапидус), Джастин Чэмберс (Марлон Брандо) и Джуно Темпл (Бетти Маккарт). Шоураннер Никки Тоскано («Охотники») работала над сценарием вместе с Майклом Толкином («Рэй Донован»). Несколько эпизодов снял Декстер Флетчер («Рокетмен»).

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Источник фотографий: Depositphotos

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