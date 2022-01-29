Netflix, встретимся в суде! Иск грузинской шахматистки к авторам «Хода королевы» остаётся в силе

В сентябре бывшая советская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на стриминговый сервис Netflix за ложь и сексизм в многосерийном хите «Ход королевы». Оскорблённая искажением фактов и тем, что в сериале её посмели назвать русской шахматисткой, Гаприндашвили намерена отсудить у цифровой платформы $ 5 млн и, судя по всему, у неё появится шанс это сделать.

Намедни американский суд в лице федерального судьи Вирджинии Филлипс отклонил возражения представителей Netflix, напиравших на то, что обвинение художественного произведения в оскорблении реального человека не имеет под собой оснований. Создателей сериала, допустивших в финальном эпизоде драмы сексистское и ложное заявление комментатора о том, что Нона Гаприндашвили ни разу не играла против мужчины, уличили в «безрассудном пренебрежении» к фактам из реальной жизни.

Согласно официальному решению суда, формат художественного произведения не снимает с Netflix ответственность за диффамацию, особенно учитывая, что в сериале упоминается настоящее имя потерпевшей, а также имена других реальный людей и отсылки к реальным историческим событиям. Прозвучавший в эпизоде комментарий признан как минимум пренебрежительным по отношению к достижениям советской шахматистки, особенно в свете того, что в литературном первоисточнике — книге Уолтера Тевиса — эта грубая ошибка против фактов отсутствует.