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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Я сразу в него влюбился» — Аарон Пол о работе с Брайаном Крэнстоном в культовом сериале «Во все тяжкие»

Источник: AMC

Во многом эталонная многосерийная криминальная драма Винса Гиллигана «Во все тяжкие» удалась благодаря обилию химии на кране и вне экранного пространства, потому что исполнители главных ролей Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана мгновенно сработались.

Поддавшись ностальгии, впечатлениями о знакомстве и работе с Брайаном Крэнстоном в свежем интервью Esquire рассказал второй участник знаменитого творческого тандема Аарон Пол.

Я сразу влюбился в этого мужика. Его невозможно не любить. Невозможно! Он очень быстро стал одним из моих ближайших друзей и моим учителем. Тем, кому я мог довериться. И когда «Во все тяжкие» завершился, прощание далось очень тяжело. Часто съёмки в сериале, фильме, спектакле напоминают летний лагерь. Окружающие становятся твоими лучшими друзьями, и ты думаешь, что вы вместе до конца, а потом вы расходитесь. Ты возвращаешься к своей рутине и осознаёшь, что поддерживать эту дружбу не так-то просто.

И дружба с Крэнстоном как раз счастливое исключение — они с Полом до сих пор близко общаются и даже стали партнёрами по бизнесу, в 2019-м успешно запустив совместный алкогольный бренд Dos Hombres.

Теги
Во все тяжкие
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