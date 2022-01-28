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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Звезда сериала Тима Бёртона о семейке Аддамс делится впечатлениями о работе с режиссёром

Источник: Netflix

Дженна Ортега («Железный человек 3», «Ты») снимается в новом сериале Тима Бёртона для Netflix «Уэнздей» о дочери знаменитой семейки Аддамс. В 2013 году у Майка Бернштейна были потуги сделать нечто подобное, и в итоге вышел сериал «Взрослая Уэнздей Аддамс» с Мелиссой Хантер в главной роли. Продержался пару сезонов, но вы что-то о нём слышали? Вот именно.

В восьмисерийном проекте Бёртона главная героиня будет совершенствовать свои экстрасенсорные способности в Академии Nevermore. Она займётся расследованием местных убийств и сверхъестественной тайной, в которую были вовлечены её родители 25 лет назад.

Это был совершенно безумный опыт. Мне посчастливилось получить возможность сниматься у легендарного режиссёра. Он один из самых приятных людей, с которыми мне доводилось работать, а ещё он очень внимателен к деталям.

Вжиться в образ кого-то столь эксцентричного и пугающего стало для меня по-настоящему захватывающим опытом. Безусловно, это вызов, особенно когда речь идёт о любимом персонаже — я действительно хочу позаботиться об Уэнздей и отдать ей должное.

 
Дженна Ортега

Учитывая, что мы говорим о проекте Тима Бёртона, ничего удивительного. У проекта убедительный каст: Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Джейми Макшейн, Эмма Майерс, Джой Сандай, Гвендолин Кристи, Рики Линдхоум, Перси Хайнс Уайт, Тора Бёрч и другие.

Теги
УэнздейNetflix
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