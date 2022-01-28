Сериал «Мисс Марвел» отправился на пересъёмки (фото)

В конце года «Мисс Марвел» должна выйти на Disney+, а пока отправляется на пересъёмки. Режиссёр сериала Шармин Обаид запостила фото с площадки. К слову, она двукратная обладательница премии «Оскар», и обе статуэтки получены за документальные короткометражки. Среди полнометражных работ картины вроде «160 женщин хотят присоединиться к миссии ООН по стабилизации в Гаити». И как её занесло в супергероику? Непредсказуемая штука жизнь.

С «Мисс Марвел» тоже много непонятного. Съёмки завершились в прошлом году, потом ходили слухи, что выход сериала задержится, а сейчас проект на стадии пересъёмок. Работа продолжается в Атланте.

По сюжету американка пакистанского происхождения и мусульманка из Джерси Камала Хан обретает суперспособности после воздействия Тумана Терригена. Его выпустил правитель сверхлюдей Чёрный Гром, и Туман пробудил в людях древние гены. Камале досталась способность растягивать своё тело и менять внешний облик.

В сериале снимаются Иман Веллани, Мэтт Линтц, Ясмин Флетчер, Зенобия Шрофф, Мохан Капур, Арамис Найт и другие.