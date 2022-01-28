 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Мать и дочь Шэрон Стоун и Кейли Куоко на съёмках второго сезона «Бортпроводницы» (фото) КГ играет: The Matrix: Path of Neo Звезда «Мортал Комбат» сыграет Толю во втором сезоне фэнтези «Тень и кость» Марк Руффало и Хью Лори появятся в новом проекте Netflix о Второй мировой войне Солдатик Дженсена Эклса в «Пацанах» — «ворчливый, фанатичный засранец»
1
СЕРИАЛЫ
277
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Сериал «Мисс Марвел» отправился на пересъёмки (фото)

Источник: Marvel

В конце года «Мисс Марвел» должна выйти на Disney+, а пока отправляется на пересъёмки. Режиссёр сериала Шармин Обаид запостила фото с площадки. К слову, она двукратная обладательница премии «Оскар», и обе статуэтки получены за документальные короткометражки. Среди полнометражных работ картины вроде «160 женщин хотят присоединиться к миссии ООН по стабилизации в Гаити». И как её занесло в супергероику? Непредсказуемая штука жизнь.

С «Мисс Марвел» тоже много непонятного. Съёмки завершились в прошлом году, потом ходили слухи, что выход сериала задержится, а сейчас проект на стадии пересъёмок. Работа продолжается в Атланте.

Промо-арт сериала «Мисс Марвел» Промо-арт сериала «Мисс Марвел»

По сюжету американка пакистанского происхождения и мусульманка из Джерси Камала Хан обретает суперспособности после воздействия Тумана Терригена. Его выпустил правитель сверхлюдей Чёрный Гром, и Туман пробудил в людях древние гены. Камале досталась способность растягивать своё тело и менять внешний облик.

В сериале снимаются Иман Веллани, Мэтт Линтц, Ясмин Флетчер, Зенобия Шрофф, Мохан Капур, Арамис Найт и другие.

Теги
Мисс МарвелMarvelDisney+
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

9Ушанки, ОМОН и замученная Эмилия Кларк на свежих фото со съёмок «Секретного вторжения» 9Выяснилось, кто будет играть во втором сезоне «Благих знамений» 7Люси Лью сыграет в экранизации нового мистического триллера Стивена Кинга

Тоже интересно

Далее на КГ

0
«Назад в кино» — «Долорес Клэйборн» (Dolores Claiborne, 1995)
 0
Ремастер древнеегипетского шутера PowerSlave: Exhumed выйдет уже в феврале
 9
Ушанки, ОМОН и замученная Эмилия Кларк на свежих фото со съёмок «Секретного вторжения»
 7
Мискаст! Исполнительница роли Белоснежки переживает первый масштабный хейт в своей жизни
 9
Чтобы как в жизни: в воссоздании Красной комнаты «Чёрной вдове» помогали военные консультанты
 5
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 500: Юбилей с сюрпризом
 0
Показ аниме-сериала «Дэаймон» начнётся в апреле
 0
Железный обзор: Razer Pro Type Ultra
 5
Звезда сериала «Мистер Робот» сыграет в комедийном боевике с Джоном Сина
 10
Можно, но не нужно: Саймон Пегг рассказывает про потенциальные продолжения «Типа крутых легавых» и «Армагеддеца»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 500: Юбилей с сюрпризом
 
1Ноль кадров в секунду – 406: 40-ваттный многочлен бандикутит
 
8ЕВА
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
6Телеовощи – 428: Вуки отрывают руки
Ещё
ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru