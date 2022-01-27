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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Люси Лью сыграет в экранизации нового мистического триллера Стивена Кинга

Источник: Paramount+

Люси Лью сыграет главную роль в телеадаптации бестселлера Стивена Кинга 2021 года «Позже». Пилот написала Раэль Такер («Джессика Джонс», «Настоящая кровь») и счастью её нет предела.

«Позже» — это страшно, трогательно и удивительно странно. Ну конечно, это же Стивен Кинг. Адаптация романа одного из моих любимых писателей с таким невероятным партнёром, как Blumhouse (кино- и телекомпания) и несравненной Люси Лью, это сбывшаяся мечта».

Раэль Такер, очень воодушевлённый шоураннер

Сюжет романа «Позже» сосредоточен на мальчике по имени Джейми Конклин, который может видеть мёртвых людей. Ему придётся бороться с уже мёртвым убийцей, который хочет больше крови (фигурально выражаясь, хотя у Кинга чего только не может быть).

В адаптации немного сместят акценты. Сериал расскажет о литературном агенте по имени Тиа. Она мать-одиночка с финансовыми проблемами, которая воспитывает сына Джейми. Ещё она встречается с женщиной-полицейским, поэтому мальчик становится очень полезен для расследований.

Точная даты релиза проекта пока неизвестна.

Комментарии (4)

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