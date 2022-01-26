Драма «Американская ржавчина» с Джеффом Дэниелсом закрыта после первого сезона

Кабельный канал Showtime решил не продлевать «Американскую ржавчину» с Джеффом Дэниелсом, попрощавшись с многосерийной психологической драмой на первом сезоне. Впрочем, новостью стало бы скорее того, что проект получил продление, потому что он изначально задумывался как мини-сериал.

Экранизация одноимённого романа Филиппа Мейера рассказывала о развалившейся американской мечте на примере Дела Харриса (Дэниелс) — главы полиции одного из городов Ржавого пояса США на юго-западе Пенсильвании. Когда сына женщины, которую Харрис любит, обвиняют в убийстве, главный герой должен решить, как далеко он готов зайти, чтобы защитить парня.

В сериале также снимались Мора Тирни, Билл Кэмп, Марк Пеллегрино, Двид Альварес и Алекс Нюстадтер. Сценаристом и шоураннером числился Дэн Футтерман («Охотник на лис», «Призрачная башня»).